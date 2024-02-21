العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف منطقة العرج شمال غرب مدينة الحديدة اليمنية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 21 2024 - 04:16

العدوان الأمريكي البريطاني يعاود استهداف منطقة العرج شمال غرب مدينة الحديدة اليمنية

منذ 2 ساعة 21 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة