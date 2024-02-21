قوات خاصة من جيش العدو الاسرائيلي تحاصر منزلا داخل بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 21 2024 - 04:16

قوات خاصة من جيش العدو الاسرائيلي تحاصر منزلا داخل بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية بالضفة المحتلة

منذ 3 ساعة 21 February، 2024
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