مصادر يمنية: عدوان أمريكي – بريطاني يستهدف بغارة مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي في محافظة الحديدة غرب البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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February 20 2024 - 03:10

مصادر يمنية: عدوان أمريكي – بريطاني يستهدف بغارة مزرعة سردود بمنطقة الكدن في مديرية الضحي في محافظة الحديدة غرب البلاد

منذ 4 ساعة 19 February، 2024
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