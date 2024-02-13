لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها ضد مواقع العدو دعما لأهالي ومقاومة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2024 - 11:56

لبنان | المقاومة الاسلامية تواصل عملياتها ضد مواقع العدو دعما لأهالي ومقاومة غزة

منذ 2 ساعة 13 February، 2024
المقاومة الاسلامية
لبنان

تواصل المقاومة الاسلامية في لبنان استهدافها لمواقع العدو الاسرائيلي على الحدود مع فلسطين المحتلة دعما لأهالي ومقاومة غزة التي تتعرض لعدوان صهيوني غاشم بضوء أخضر اميركي وتواطؤ وصمت من الانظمة الغربية والعديد من الانظمة العربية.

وفي السياق، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم
 
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:45 من صباح يوم الثلاثاء 13-02-2024 ‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقّقوا فيه إصابات ‏مباشرة. ‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 13-02-2024 م
‏3 شعبان 1445 هـ

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واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم
 
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:30 من صباح يوم الثلاثاء 13-02-2024 ‏التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الثلاثاء 13-02-2024 م
‏3 شعبان 1445 هـ

photo_2024-02-13_11-33-48

تشييع شهداء على طريق القدس
وشيع حزب الله وجمهور المقاومة الشهداء المجاهدين على طريق القدس حسن أحمد ترمس “كرار” وحسين جميل حاريصي “ساجد” وأحمد حسين ترمس “هلال” في بلدة طلوسة جنوب لبنان بموكب حاشد..

ملخص عمليات المقاومة
هذا ونشر الاعلام الحربي ملخص عمليات المقاومة الإسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ 12-02-2024.

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الإثنين 12-2-2024، وفقًا للتالي:

– القطاع الشرقي
1- الساعة 14:40 استهداف التجهيزات التجسّسيّة في موقع الرادار بصاروخ موجّه وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 17:55 استهداف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخيّة وإصابته إصابة مباشرة.

– القطاع الغربي
1- الساعة 15:15 استهداف ثكنة بيرانيت بصاروخ فلق 1 وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 15:25 استهداف ثكنة زرعيت برميات صاروخيّة من فلق 1 وتحقيق إصابات مباشرة.
3- الساعة 15:25 استهداف مبنى في مستعمرة يرؤون يتموضع فيه جنود العدو بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية.
4- الساعة 17:05 استهداف مبنى في مستعمرة أفيفيم يتموضع فيه جنود العدو بالأسلحة المناسبة وإصابته إصابة مباشرة، كردٍّ على الإعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية.
5- الساعة 18:15 استهداف انتشار لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة.

*عدد العمليات التي نفذتها المقاومة الإسلامية خلال 128 يوم، منذ 2023/10/08 حتى 2024/02/12 ، بلغ 1020 عملية.

قلعة هونين

المصدر: موقع المنار

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