العدو الاسرائيلي يقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2024 - 04:40

العدو الاسرائيلي يقتحم مخيم عسكر الجديد شرق نابلس بالضفة المحتلة

منذ 54 mins 13 February، 2024
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