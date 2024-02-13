مراسل المنار: قوات كبيرة من جيش العدو الاسرائيلي معززة بجرافات عسكرية تقتحم جنين من محورها الغربي وسط اشتباكات مسلحة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 13 2024 - 01:38
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف مروحين ورميش ويارون والجبين في جنوب لبنان
مراسل المنار: قوات كبيرة من جيش العدو الاسرائيلي معززة بجرافات عسكرية تقتحم جنين من محورها الغربي وسط اشتباكات مسلحة
منذ 50 mins
13 February، 2024
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