طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 22:36
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مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف مروحين ورميش ويارون في جنوب لبنان
طائرات العدو الاسرائيلي تستهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة
منذ 30 mins
12 February، 2024
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