مفوض عام الأونروا: مقتل أحد موظفينا وإصابة آخر بإطلاق قوات إسرائيلية النار على مدرسة تابعة لنا في خانيونس بغزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 12 2024 - 22:34

مفوض عام الأونروا: مقتل أحد موظفينا وإصابة آخر بإطلاق قوات إسرائيلية النار على مدرسة تابعة لنا في خانيونس بغزة

منذ 39 mins 12 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة