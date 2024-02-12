سرايا القدس تزف الشهيدين محمد موسى فارس وسليمان شحادة سليمان اللذين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 22:34

سرايا القدس تزف الشهيدين محمد موسى فارس وسليمان شحادة سليمان اللذين ارتقيا على حدود فلسطين المحتلة في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 12 February، 2024
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