المقاومة الإسلامية تستهدف مبنى في مستعمرة افيفيم يتموضع فيه جنود ‌‏العدو بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 12 2024 - 18:02

المقاومة الإسلامية تستهدف مبنى في مستعمرة افيفيم يتموضع فيه جنود ‌‏العدو بالأسلحة المناسبة وتصيبه إصابة مباشرة

منذ 17 mins 12 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة