القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا سفينة “ستار أَيرس Star Iris ” الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 10:24

القوات المسلحة اليمنية : استهدفنا سفينة “ستار أَيرس Star Iris ” الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة

منذ 16 mins 12 February، 2024
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