وسائل إعلام أجنبية: تعرض ناقلة للاستهداف بالصواريخ في حادثتين منفصلتين جنوبي المخا في اليمن خلال عشرين دقيقة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 08:52
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وسائل إعلام أجنبية: تعرض ناقلة للاستهداف بالصواريخ في حادثتين منفصلتين جنوبي المخا في اليمن خلال عشرين دقيقة
منذ 37 mins
12 February، 2024
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