سيارات الإسعاف لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى بعض المنازل المدمرة في رفح وسط غارات إسرائيلية متواصلة على المناطق الحدودية مع مصر – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 07:16

سيارات الإسعاف لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى بعض المنازل المدمرة في رفح وسط غارات إسرائيلية متواصلة على المناطق الحدودية مع مصر

منذ 1 ساعة 12 February، 2024
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