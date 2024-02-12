مدير مستشفى الكويت في رفح: إصابات بتر للأطراف وتهتك في الدماغ وحروق والعدو يستخدم أسلحة مُحرّمة دوليا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 07:16

مدير مستشفى الكويت في رفح: إصابات بتر للأطراف وتهتك في الدماغ وحروق والعدو يستخدم أسلحة مُحرّمة دوليا

منذ 1 ساعة 12 February، 2024
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