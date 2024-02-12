وسائل اعلام فلسطينية: 77 شهيدًا وأكثر من 230 إصابة حتى اللحظة في سلسلة غارات اسرائيلية على رفح والعشرات تحت الأنقاض – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 12 2024 - 04:06

وسائل اعلام فلسطينية: 77 شهيدًا وأكثر من 230 إصابة حتى اللحظة في سلسلة غارات اسرائيلية على رفح والعشرات تحت الأنقاض

منذ 25 mins 12 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة