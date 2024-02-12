60 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين بينهم أطفال جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت منازل ومساجد رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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February 12 2024 - 04:06

60 شهيدا على الأقل وعشرات المصابين بينهم أطفال جراء الغارات الإسرائيلية العنيفة التي استهدفت منازل ومساجد رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 35 mins 12 February، 2024
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