15 شهيدا وعشرات المصابين جراء الغارات الإسرائيلية على رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 04:04

15 شهيدا وعشرات المصابين جراء الغارات الإسرائيلية على رفح

منذ 60 mins 12 February، 2024
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