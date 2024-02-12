اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال غرب رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 02:26

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال شمال غرب رفح

منذ 12 mins 12 February، 2024
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