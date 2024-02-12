مصدر ميداني من غزة: مقتل ما لا يقل عن 11 من جيش العدو الاسرائيلي بينهم ضباط في كمين محكم أعده رجال المقاومة الفلسطينية بإحدى محاور ومعارك خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 12 2024 - 00:46

مصدر ميداني من غزة: مقتل ما لا يقل عن 11 من جيش العدو الاسرائيلي بينهم ضباط في كمين محكم أعده رجال المقاومة الفلسطينية بإحدى محاور ومعارك خانيونس

منذ 45 mins 12 February، 2024
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