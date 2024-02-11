مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة “وادي الدلافة” في أطراف بلدة حولا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 21:20

مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة “وادي الدلافة” في أطراف بلدة حولا جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 11 February، 2024
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