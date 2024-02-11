مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة “وادي الدلافة” في أطراف بلدة حولا جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 11 2024 - 21:20
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
11 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف بلدات كفركلا وكفرشوبا والناقورة وعلما الشعب وطيرحرفا جنوب لبنان
مراسل المنار: غارات صهيونية معادية استهدفت جبل بلاط ويارون وشيحين في جنوب لبنان
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني استهدف منطقة "وادي الدلافة" في أطراف بلدة حولا في جنوب لبنان
أفواج المقاومة اللبنانية تزف الشهيدين محمد ربيع المصري وحسن علي فروخ اللذين استشهدا أثناء قيامهما بواجبهما الوطني
قناة إن بي سي الأميركية: الانقسامات تتزايد بين إدارة بايدن ونتنياهو مع الخلاف الأكثر إلحاحا بشأن خطط غزو رفح
السيد رئيسي في الذكرى الـ45 لانتصار الثورة الاسلامية: "اسرائيل" تنتهك القانون الدولي بمساعدة أميركية
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: ما يحصل في غزة جريمة بحق البشرية ويجب طرد الكيان الصهيوني من الامم المتحدة
وزير الخارجية الإيراني: نرفض مخططات الكيان الصهيوني لتهجير الشعب الفلسطيني قسراً من قطاع غزة والضفة الغربية
الخارجية المصرية: نطالب بتكاتف جميع الجهود الدولية لمنع استهداف مدينة رفح التي باتت تؤوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني
مراسل المنار: انهيار مبنى مؤلف من عدة طبقات في صحراء الشويفات في قضاء عاليه والعناية الإلهية تحول دون وقوع كارثة
مكتب الوكيل الشرعي للإمام الخامنئي في لبنان: اليوم الأحد 11 شباط هو اليوم الأول من شهر شعبان المعظّم لعام 1445هجريا
الخارجية المصرية: نطالب بتكاتف جميع الجهود الدولية لمنع استهداف مدينة رفح التي باتت تؤوي نحو 1.4 مليون نازح فلسطيني
مراسل المنار: قصف مدفعي صهيوني يستهدف منطقة “وادي الدلافة” في أطراف بلدة حولا جنوب لبنان
منذ 1 ساعة
11 February، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
مدفعية العدو الاسرائيلي تطلق عشرات القذائف على شرق وجنوب خانيونس في قطاع غزة
مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأحد 11-2-2024
بعد تدمير المقاومة الاسلامية لتجيزاته التجسسية.. العدو الاسرائيلي يرفع المناطيد
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة