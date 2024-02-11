اعلام العدو: إصابة ضابط إسرائيلي من الكتيبة 603 بالإضافة إلى إصابة ضابط وجندي من المظليين خلال معارك جنوب قطاع غزة، حيث وصفت إصابتهم جميعا بالخطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 19:32

اعلام العدو: إصابة ضابط إسرائيلي من الكتيبة 603 بالإضافة إلى إصابة ضابط وجندي من المظليين خلال معارك جنوب قطاع غزة، حيث وصفت إصابتهم جميعا بالخطيرة

منذ 44 mins 11 February، 2024
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