اعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه مستوطنة “المنارة” في إصبع الجليل – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 19:30

اعلام العدو: إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان تجاه مستوطنة “المنارة” في إصبع الجليل

منذ 44 mins 11 February، 2024
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