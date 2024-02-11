المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 17:38

المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في جبل نذر بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة

منذ 18 mins 11 February، 2024
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