استشهاد الصحفي في وكالة كنعان ياسر ممدوح برصاص قناصة جيش الاحتلال في مجمع ناصر الطبي بخانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 15:36

استشهاد الصحفي في وكالة كنعان ياسر ممدوح برصاص قناصة جيش الاحتلال في مجمع ناصر الطبي بخانيونس

منذ 1 ساعة 11 February، 2024
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