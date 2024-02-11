استشهاد فلسطيني برصاص قناص من الاحتلال في ساحة مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 13:30
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أمير عبداللهيان: اجراء المباحثات وتلقي وجهات نظر السيد نصرالله يقع في مركز اهتمامنا بشأن التطورات المعقدة بالمنطقة
أمير عبداللهيان: أمريكا اتخذت نهجا خاطئا ووسعت الحرب إلى البحر الأحمر ومفتاح حل أمن الملاحة هو وقف العدوان على غزة
أمير عبداللهيان: الولايات المتحدة طلبت من ايران الطلب من حزب الله بعدم دخوله الكامل في الحرب ضد الكيان الصهيوني
الشيخ نعيم قاسم: سنعمل لنزيد قوتنا وسنطور امكاناتنا العسكرية والتقنية وفي كل ما يرتبط بالقتال إلى أفضل وأعلى المراتب
تشييع حاشد في صنعاء لشهداء ارتقوا في غارات سابقة لطيران العدوان الأمريكي البريطاني في عدة محافظات يمنية
استشهاد فلسطيني برصاص قناص من الاحتلال في ساحة مستشفى ناصر بخان يونس جنوبي قطاع غزة
منذ 2 ساعة
11 February، 2024
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