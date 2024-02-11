رئيس المجلس الإقليمي ميتا آشر بالجليل الغربي: نتنياهو لا يملك إجابة عن الوضع في الشمال ومتى سيعود “السكان” وقد سألته عن حالة عدم اليقين وجوابه مثل الأبكم والأعمى والأصم ينظر بعين فارغة ولا إجابة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 11:14

رئيس المجلس الإقليمي ميتا آشر بالجليل الغربي: نتنياهو لا يملك إجابة عن الوضع في الشمال ومتى سيعود “السكان” وقد سألته عن حالة عدم اليقين وجوابه مثل الأبكم والأعمى والأصم ينظر بعين فارغة ولا إجابة

منذ 2 ساعة 11 February، 2024
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