مراسل المنار : غارة جوية نفذها الطيران الحربي المعادي فجرا استهدفت وادي “الدلافة” في بلدة حولا وقصفٌ مدفعي صهيوني استهدف منطقة “البرج” في أطراف بلدة كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 11:14

مراسل المنار : غارة جوية نفذها الطيران الحربي المعادي فجرا استهدفت وادي “الدلافة” في بلدة حولا وقصفٌ مدفعي صهيوني استهدف منطقة “البرج” في أطراف بلدة كفرشوبا

منذ 2 ساعة 11 February، 2024
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