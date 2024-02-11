25 شهيدًا على الأقل وعشرات المصابين بقصف على منزل يؤوي نازحين شرقي رفح الليلة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 08:46

25 شهيدًا على الأقل وعشرات المصابين بقصف على منزل يؤوي نازحين شرقي رفح الليلة الماضية

منذ 28 mins 11 February، 2024
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