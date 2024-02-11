قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه المركبات قرب حاجز عناب شرق مدينة طولكرم – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 00:22

قوات الاحتلال تطلق النار باتجاه المركبات قرب حاجز عناب شرق مدينة طولكرم

منذ 48 mins 10 February، 2024
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