شهيدان فلسطينيان بقصف الاحتلال أرضا ومحيط منزل في دير البلح وسط القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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February 11 2024 - 00:22

شهيدان فلسطينيان بقصف الاحتلال أرضا ومحيط منزل في دير البلح وسط القطاع

منذ 2 ساعة 10 February، 2024
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