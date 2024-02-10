إعلام العدو : مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وعدد من المتظاهرين بعد محاولتهم إغلاق طريق “كابلان” في تل أبيب – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 22:14

إعلام العدو : مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وعدد من المتظاهرين بعد محاولتهم إغلاق طريق “كابلان” في تل أبيب

منذ 2 ساعة 10 February، 2024
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