سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعًا لجنود وآليات العدو شرق مخيم المغازي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 20:00

سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون تجمعًا لجنود وآليات العدو شرق مخيم المغازي

منذ 1 ساعة 10 February، 2024
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