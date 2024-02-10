صفارات الإنذار تدوي في افن مناحم، غورين، زرعيت، عرب العرامشة، وشوميرا بالجليل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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February 10 2024 - 20:00

صفارات الإنذار تدوي في افن مناحم، غورين، زرعيت، عرب العرامشة، وشوميرا بالجليل الغربي

منذ 2 ساعة 10 February، 2024
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المصدر: الجليل الغربي

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