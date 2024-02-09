واصلت المقاومة الاسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الاسرائيلي عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، وذلك لليوم الـ 125 على التوالي. وبدأت المقاومة الاسلامية استهدافاتها يوم الـ 8 من اوكتوبر الماضي، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، التي تخوض معركة طوفان الأقصى، ضد المحتل الصهيوني.

ويشن الاحتلال الصهيوني حرب ابادة ضد الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة.

واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من صباح الجمعة ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة دوفيف بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابةً مباشرة. وعند الساعة 14:20، استهدف المجاهدون ‏دبابة ‏ميركافا في موقع البغدادي ما أدى الى اصابتها وتدميرها.

وعند الساعة 15:10، قصفت المقاومة ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، ثم استهدفت أيضاً بعد دقائق عند الساعة 15:30، التجهيزات التجسسية في محيط موقع المالكية بالأسلحة المناسبة وحققت فيها إصابات مباشرة.

وفي مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، استهدفت المقاومة عند الساعة 15:30 أيضاً، موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة. ثم عاودت استهداف موقع المالكية عند الساعة 16:00، بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.

وعند الساعة 16:35، استهدفت المقاومة موقع ‏بيّاض بليدا بالأسلحة الصاروخية، وعند الساعة 17:50، ‏ثكنة كيلع ‌‏التابعة لجيش العدو الصهيوني في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا.‏

المقاومة الاسلامية تزف شهيدين على طريق القدس

وزفت المقاومة الاسلامية بمزيد من الفخر والإعتزاز، الشهيد المجاهد محمد علي فياض “لواء الحسين” مواليد عام 1997 من بلدة أنصار في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

كما زفت المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسن حسين خليفة “عمار” مواليد عام 1989 من بلدة الصرفند وسكان بلدة الغازية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

الشهيد المجاهد حسن حسين خليفة “عمار”

الشهيد المجاهد محمد علي فياض “لواء الحسين”

المصدر: الاعلام الحربي