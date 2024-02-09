المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: تصاعد المجاعة بمحافظة شمال غزة بعد نفاد كميات الطحين والأرز والطعام.. الأمم المتحدة: واحد من بين كل عشرة أطفال في غزة دون سن الخامسة يعاني سوء التغذية الحاد بسبب العدوان – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 20:56

المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: تصاعد المجاعة بمحافظة شمال غزة بعد نفاد كميات الطحين والأرز والطعام.. الأمم المتحدة: واحد من بين كل عشرة أطفال في غزة دون سن الخامسة يعاني سوء التغذية الحاد بسبب العدوان

منذ 33 mins 9 February، 2024
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