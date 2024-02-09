‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌موقع ‏بيّاض بليدا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 17:52

‏مجاهدو المقاومة الإسلامية استهدفوا ‌موقع ‏بيّاض بليدا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة ‏

منذ 33 mins 9 February، 2024
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