المقاومة الإسلامية ‏استهدفت موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة‏ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 17:54

المقاومة الإسلامية ‏استهدفت موقع ‏زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة‏

منذ 56 mins 9 February، 2024
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