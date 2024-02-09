المقاومة الإسلامية استهدفت ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وحققت فيها إصابات مباشرة ‏ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2024 - 17:52

المقاومة الإسلامية استهدفت ‌‏التجهيزات التجسسية في موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة ‏وحققت فيها إصابات مباشرة ‏

منذ 1 ساعة 9 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة