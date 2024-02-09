مراسل المنار : مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدة عيترون – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 16:22

مراسل المنار : مدفعية العدو استهدفت أطراف بلدة عيترون

منذ 19 mins 9 February، 2024
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