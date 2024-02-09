مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية استهدفت الأطراف الشرقية لبلدة كفرتبنيت لجهة نهر الخردلي ، وقصف مدفعي استهدف أطراف بلدة كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 9 2024 - 16:22

مراسل المنار : الطيران الحربي المعادي نفذ غارة جوية استهدفت الأطراف الشرقية لبلدة كفرتبنيت لجهة نهر الخردلي ، وقصف مدفعي استهدف أطراف بلدة كفرشوبا

منذ 37 mins 9 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة