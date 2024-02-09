قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “نحن مدعوون للتضامن مع أنفسنا ومع أهلنا مع أهالي الشهداء الذين يستحقون منا الكثير” وسأل “أليس يقتضي الواجب ان نحترم تضحياتهم بدل ان نوجعهم بكلمات تسيء لتضحيات أبنائهم الذين استشهدوا في سبيل الله والوطن ببيانات تفوح منها رائحة الطائفية وأبعد ما تكون عن الوطنية؟”.

وتساءل الشيخ الخطيب في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس على مطار بيروت الدولي “أين أجهزة الدولة؟ وأين الحكومة؟ وما هي خططها؟ وأين المنظمات الدولية والإنسانية؟ أليس هذا من صلب واجباتها الدولة التي تدعي الإفلاس؟ لماذا تقفل أبواب المؤسسات في الدولة كالدوائر العقارية النافعة وتسجيل السيارات؟ أين المؤسسات الدولية من استخدام العدو الاسرائيلي للقنابل الفسفورية؟”.

من جهة ثانية، قال الشيخ الخطيب “أعود لأكرر الادانة للعدوان الأميركي على دولة العراق الشقيق واستهداف الحشد الشعبي وقيادته حماية للمعتدي الصهيوني”، وتابع “نتقدم من دولة العراق وشعبه وحكومته والحشد الشعبي وسوريا العزيزة بأحرّ التعازي ونسأل الله الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى وأن يمنّ تعالى بالنصر والعزة على المقاومة وشعوبنا الابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام