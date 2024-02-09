سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية آليات وتحشدات العدو الاسرائيلي شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 14:48

سرايا القدس: قصفنا برشقة صاروخية آليات وتحشدات العدو الاسرائيلي شرق المحافظة الوسطى في قطاع غزة

منذ 56 mins 9 February، 2024
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