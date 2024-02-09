مراسل المنار: الطيران المسير الصهيوني يستهدف بصاروخين أحد المنازل جنوب بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوب لبنان من دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 14:50

مراسل المنار: الطيران المسير الصهيوني يستهدف بصاروخين أحد المنازل جنوب بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية جنوب لبنان من دون وقوع إصابات

منذ 57 mins 9 February، 2024
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