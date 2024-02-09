وكالة سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 14:50

وكالة سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق

منذ 1 ساعة 9 February، 2024
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