مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب ومواقع العدو المقابلة لبلدات يارون ورميش وعيتا الشعب تطلق رشقات رشاشة غزيرة باتجاه هذه البلدات – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2024 - 00:54

مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب ومواقع العدو المقابلة لبلدات يارون ورميش وعيتا الشعب تطلق رشقات رشاشة غزيرة باتجاه هذه البلدات

منذ 1 ساعة 8 February، 2024
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