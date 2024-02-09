مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب ومواقع العدو المقابلة لبلدات يارون ورميش وعيتا الشعب تطلق رشقات رشاشة غزيرة باتجاه هذه البلدات – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
February 9 2024 - 00:54
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
خطابات
الرياضة
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
حصاد تموز
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
الخارجية الايرانية: ندين العمل الارهابي الذي نفذته واشنطن في العراق وأدى الى استشهاد عدد من المقاومين
عدوان أميركي بريطاني استهدف بـ5 غارات منطقة رأس عيسى وبغارتين منطقة الشبكة في مديرية الصليف في الحديدة غرب اليمن
مراسل المنار : قصف مدفعي صهيوني يستهدف أطراف بلدة عيتا الشعب ومواقع العدو المقابلة لبلدات يارون ورميش وعيتا الشعب تطلق رشقات رشاشة غزيرة باتجاه هذه البلدات
منذ 1 ساعة
8 February، 2024
عاجل
التعليقات
ذات صلة
عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية
إصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف مقرا لنازحين في الزوايدة وسط قطاع غزة
المقاومة الاسلامية: رداً على استهداف القرى وخاصةً الاعتداء الأخير على مدينة النبطية استهدف المجاهدون مقر قيادة لواء المشاة الثاني في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
البث المباشر
إغلاق
مشاهدة