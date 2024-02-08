وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الشبكة جنوب ميناء الصليف بمحافظة الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 19:52

وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الشبكة جنوب ميناء الصليف بمحافظة الحديدة

منذ 39 mins 8 February، 2024
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