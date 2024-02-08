وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الشبكة جنوب ميناء الصليف بمحافظة الحديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 19:52
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السيد الحوثي: بمزيد من التنسيق معنا يمكن لكل الدول أن تطمئن في حركتها التجارية وعليها ألا تستمع للتشويش الأميركي
السيد الحوثي: حركة السفن الصهيونية توقفت نهائيًّا من باب المندب وعبر البحر الأحمر وهذا إنجاز وانتصار حقيقي
السيد الحوثي: بمزيد من التنسيق معنا يمكن لكل الدول أن تطمئن في حركتها التجارية وعليها ألا تستمع للتشويش الأميركي
السيد الحوثي: الضربات لا تحد من قدراتنا ولن تفيد أميركا وبريطانيا و"إسرائيل" والحل الصحيح هو إدخال الغذاء والدواء لغزة
الحكومة اللبنانية تصدق على موازنة العام 2024 وتعين اللواء حسان عودة رئيسًا لأركان الجيش وتواصل السبت بحث جدول الأعمال
وسائل إعلام يمنية: عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الشبكة جنوب ميناء الصليف بمحافظة الحديدة
منذ 39 mins
8 February، 2024
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