كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من الإجهاز على قناص صهيوني بالقرب من مفترق الطيران في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 18:10

كتائب القسام: مجاهدونا تمكنوا من الإجهاز على قناص صهيوني بالقرب من مفترق الطيران في مدينة غزة

منذ 1 ساعة 8 February، 2024
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