المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا ‏ثكنة “معاليه غولان” الاسرائيلية بصاروخي “فلق” وتم تحقيق إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 18:08

المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا ‏ثكنة “معاليه غولان” الاسرائيلية بصاروخي “فلق” وتم تحقيق إصابات مباشرة

منذ 2 ساعة 8 February، 2024
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