أعلنت حركة “حماس” الخميس، أن وفداً منها وصل العاصمة المصرية القاهرة “لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار” مع كيان العدو الاسرائيلي. وقالت الحركة في بيان اطلعت عليه الأناضول “وصل صباح اليوم الخميس وفد من الحركة برئاسة خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة إلى القاهرة لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار”.

وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة للأناضول الأربعاء، عن موافقة “حماس” على مقترح خطة لتبادل الأسرى والتهدئة في قطاع غزة، وأضافت إليه ملحقاً مفصلاً لتنفيذ مراحله واشترطت أن يكون جزءاً من الخطة.

وقالت المصادر إن رد “حماس” على مقترح إطار باريس الذي قدم إليها الأسبوع الماضي، تضمن خطة من ثلاث مراحل مدة كل منها 45 يوماً، يتم خلالها وقف العمليات العسكرية بشكل كامل من الجانبين وتبادل الأسرى والجثث.

وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، عُقد اجتماع في باريس بمشاركة كيان العدوالاسرائيلي والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وتقدّر تل أبيب وجود نحو 136 أسيراً إسرائيلياً في غزة، فيما تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 8800 فلسطيني، بحسب مصادر رسمية من الطرفين، لكن لا تأكيد بشأن العدد النهائي لدى الطرفين. ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشنّ جيش العدو الإسرائيلي حرباً مدمرة بدعم أمريكي على غزة خلفت حتى الأربعاء، “27 ألفا و708 شهداء و67 ألفا و147 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

المصدر: مواقع إخبارية