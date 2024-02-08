كتائب القسام تستهدف دبابة من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في محيط مفترق الصناعة بمدينة غزة وتشتبك مع قوة صهيونية في المكان وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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February 8 2024 - 14:26
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السيد رئيسي: الإبادة الجماعية في غزة أظهرت زيف تشدق الغرب بحقوق الإنسان وهي مؤشر على عدم فعالية المنظمات الدولية
حزب الله يدين بشدة جريمة اغتيال الشهيد القائد "أبو باقر الساعدي" وكوكبة من إخوانه على يد قوات الاحتلال الأميركي بالعراق
حزب الله: جريمة الاغتيال استمرار لجرائم أميركا السابقة وعدوانها على شعوب أمتنا وانتهاك لسيادة العراق وأمنه واستقراره
حزب الله: لدى حركات المقاومة الثقة التامة بالمجاهدين من أبناء شعبنا العراقي المصرين على التمسك بنهج المقاومة والتحرير
حزب الله: الاغتيال الآثم سيزيد أبناء الشعب العراقي إصرارًا على مواصلة طريق المقاومة والتحرير ودعم الشعب الفلسطيني
القوات المسلحة العراقية: عملية الاغتيال الأميركية في بغداد تدفع الحكومة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء مهمة التحالف الدولي
القوات المسلحة العراقية: التحالف الدولي تحول لعامل عدم استقرار للعراق ويهدد بجره لدائرة الصراع ولا يسعنا إلا حفظ أمننا
الإطار التنسيقي: القوات الأميركية تجاوزت الخطوط الحمر باستهداف قوات رسمية مرة ورجالًا ساهموا بدحر الإرهاب مرة أخرى
عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ3 غارات منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف في الحديدة غرب اليمن
دعوة إلى مسيرة جماهيرية بعنوان "ثابتون على الموقف مع غزة حتى النصر" في ميدان السبعين بالعاصمة اليمنية صنعاء عصر الجمعة
الحكومة اللبنانية تصدق على موازنة العام 2024 وتعين اللواء حسان عودة رئيسًا لأركان الجيش وتواصل السبت بحث جدول الأعمال
كتائب القسام تستهدف دبابة من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في محيط مفترق الصناعة بمدينة غزة وتشتبك مع قوة صهيونية في المكان وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح
منذ 48 mins
8 February، 2024
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طوفان الأقصى
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