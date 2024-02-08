كتائب القسام تستهدف دبابة من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في محيط مفترق الصناعة بمدينة غزة وتشتبك مع قوة صهيونية في المكان وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 8 2024 - 14:26

كتائب القسام تستهدف دبابة من نوع “ميركافا 4” بقذيفة “الياسين 105” في محيط مفترق الصناعة بمدينة غزة وتشتبك مع قوة صهيونية في المكان وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح

منذ 48 mins 8 February، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

البث المباشر

إغلاق مشاهدة